معسكر: تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي يقطعون الطريق بهاشم

أخبار الجزائر
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معسكر: تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي يقطعون الطريق بهاشم
بقلم طوبال.ع

قام تلاميذ المؤسسات التعليمية للطورين المتوسط والثانوي في بلدية الهاشم، ولاية معسكر، اليوم الخميس، بقطع الطريق الذي يربط بلديتهم بإقليم بلدية سيدي قادة .

وعبر التلاميذ عن استيائهم من عدم توفر النقل المدرسي، كونهم سئموا من وعود السلطات المحلية.

وكانت الجهات الوصية، قد وعدت في وقت سابق، بتوليها حل المعضلة الخاصة بنقل المتمدرسين.

ويقطع التلاميذ يوميا مسافات طويلة، للإلتحاق بمقاعد الدراسة.

وقد قام التلاميذ المحتجون بإضرام النار في العجلات المطاطية، ووضع الحجارة لعرقلة حركة المركبات، حيث استمرت لأزيد من 3 ساعات.

وطالب المحتجون بتدخل الوالي، لإجبار السلطات المحلية للرفع من حجم معاناتهم.


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