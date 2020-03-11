معسكر.. تلميذ يتعرض لطعن بمقص أمام ثانوية البوحميدي بالمحمدية

تعرض التلميذ لوماني محمد عبد الرؤوف 17 سنة يدرس في القسم النهائي إلى اعتداء خطير أمام مبنى ثانوية البوحميدي الولهاصي بالمحمدية في معسكر.

الحادثة وقعت منتصف نهار اليوم الأربعاء بواسطة مقص من طرف أحد الشبان المارة الذي استهدف شرايين رقبته مما أفقده الوعي قبل تولي نقله إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى أين قرر الفريق الطبي التأشير على وجوب تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى إيسطو بوهران.

ويخضع الضحية منذ ظهر اليوم لمتابعة دقيقة نظرا لتفاقم حالته بسبب فقدانه لكميات من الدم نتيجة لحالة النزيف التي تلت عملية طعنه، مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادث .