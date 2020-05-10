معسكر: توزيع أزيد من 43 مليار سنتيم على العائلات المعوزة

بادرت السلطات الولائية لمعسكر وعلى رأسها الوالي، صيودة عبد الخالق، بتوزيع إعانات مالية قدرها 434.550.000 دج استفادت منها 43455 عائلة.

كما تم توزيع 11995 قفة لفائدة العائلات المعوزة وسكان مناطق الظل عبر بلديات الولاية، في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

يأتي هذا في إطار الهبة التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل، وكذا مرافقة العائلات المتضررة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشرف صباح اليوم 2020 صيودة على انطلاق قافلة تضامنية أخرى مخصصة لمناطق الظل والعائلات الــمعوزة.

وسيتم توزيع 4830 قفة عبر بلديات 13 دائرة بالولاية وهي الحشم، عوف، عين فكان، زهانة، وادي الأبطال، البرج، غريس، وادي التاغية، تيزي، بوحنيفية، عين فارس، المحمدية و تيغنيف)، ليصل مجموع ما تم توزيعه 16825 قفة.