معسكر: توزيع 2500 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الفاتح نوفمبر

تم اليوم الخميس مباشرة عملية هدم السكنات الهشة الكائنة بموقع دوار سيدي عبد القادر رقم 02 بمدينة المحمدية في معسكر.

يأتي هذا في إطار عملية الترحيل و إعادة إسكان شاغلي السكنات الهشة بالولاية.

وتمت إسكان المواطنين المقيمين بذات الموقع بسكنات لائقة، حيث تم توزيع 150 وحدة سكنية بالقطب الحضري الجديد بالمحمدية.

وتجدر الإشارة ان هذه المرحلة الاولى من العملية التي تشمل ترحيل وإعادة إسكان 276 عائلة .

وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها على مستوى ولاية معسكر، حيث شملت العملية الأولى 80 عائلة ببلدية معسكر.

وسيتم بتوزيع 2500 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الفاتح نوفمبر الذكرى لاندلاع الثورة التحريرية والمتزامن مع الاستفتاء على مشروع الدستور.

وتوزع السكنات عبر 12 بلدية بولاية معسكر، منها ببلدية رأس العين عميروش، بلدية المحمدية، بلدية عين فارس.

بالإضافة الى بلدية تيغنيف، بلدية السهايلية، بلدية هاشم، بلدية عوف، بلدية معسكر.