معسكر: توقيف إمراة تروّج المخدرات والخمر

تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني بمعسكر، من توقيف إمرأة في قضيتي ترويج المخدرات و حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع بدون رخصة.

العملية جاءت بناءً على معلومة وردت إلى المصلحة، تفيد أن المشتبه فيها البالغة من العمر 36 سنة مسبوقة قضائيا. تقوم بحيازة وترويج المخدرات و المشروبات الكحولية بمسكنها العائلي الكائن بأحد أحياء مدينة معسكر.

بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش مسكن المشتبه فيها وتوقيفها. وضبط 22.02 غرام من المخدرات ( كيف معالج ) و 216 وحدة خمر من نوع جعة. وتم توجيه تهم حيازة المخدرات لغرض العرض على غير بهدف البيع. حيازة مشروبات كحولية لغرض البيع بدون رخصة مع التهرب الضريبي .

تم إنجاز ملفين إجرائين قضائيين ضد المشتبه فيها، قدمت بموجبه أمام نيابة محكمة معسكر. أين صُدر في حقها في القضية الأولى سنة حبسا نافذة و غرامة مالية 100.000دج. أما القضية الثانية صدر في حقها 06 أشهر حبسا نافذا.