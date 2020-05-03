معسكر: توقيف بعض النشاطات التجارية بعد الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بفيروس كورونا

قرر والي معسكر، اليوم الأحد، غلق بعض المحلات التجارية، بعد الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وجاء في بيان ولاية معسكر، أن القرار جاء في ظل التطورات الملحوظة لهذا الوباء من خلال تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة بسبب عدم إحترام التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية، ونظرا لعدم الإلتزام بشروط الوقاية الصحية التي يجب إحترامها وعدم احترام التباعد الاجتماعي والتدابير الخاصة بالتأطير الصحي باستئناف بعض النشاطات التجارية.

وعليه في هذا الإطار وللحد من انتشار هذا الفيروس الخطير المستجد تقرر غلق قاعات الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات والأواني منزلية، تجارة الاقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

وتظل النشاطات المجمعة من نوع البازار غير مرخص بفتحها و ذلك في كامل اقليم ولاية معسكر.