معسكر.. توقيف جماعة أشرار مختصة في سرقة المنازل

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة بالكسر من داخل المنازل.

المجموعة تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة ، من بيتنهم إمرأة.

توقيف المجموعة كان إثر خمسة شكاوى متفرقة استقبلتها مصالح الشرطة خلال الأسبوعين الماضيين من شهر ماي الجاري.

من طرف الضحايا حول تعرض منازلهم الكائنة عبر كل من حي خصيبية وحي سيدي سعيد بمدينة معسكر لجريمة السرقة بالكسر من طرف مجهولين.

الجماعة استهدفت سرقة مبالغ مالية ، كمية من الحلي من المعدن الأصفر و أجهزة كهرومنزلية.

وباشر على إثرها عناصر الفرقة الجنائية التحقيق بعد إجراء المعاينة الميدانية لكشف ملابسات هذه الجرائم.

حيث تمكنوا بعد استغلال البصمات المرفوعة خلال المعاينات الميدانية وكذا تسجيلات لكاميرات مراقبة من تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم.

ليتواصل التحقيق بخصوص هذه الجرائم، حيث تمكن عناصر الفرقة من توقيف ثلاثة منهم في حالة تلبس بجريمة السرقة من داخل مسكن ، ليحولوا إلى مقر الفرقة.

أين أسفر التحقيق عن تحديد هوية باقي المشتبه فيهم من ضمنهم إمرأة و توقيفهم.

كما تمكنوا بعد تنفيذ عمليات تفتيش لمساكن المشتبه فيهم من استرجاع أجهزة كهرومنزلية وكذا باقي مبالغ مالية مسروقة.

لتستكمل إجراءات التحقيق في القضية ، ثم أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم و قدموا أمام العدالة التي أمرت بوضع أربعة منهم رهن الحبس ، فيما وضعت المشتبه فيهما الخامسة تحت الرقابة القضائية .