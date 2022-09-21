معسكر: توقيف سارقي البالوعات من الطريق السيار 

قامت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية في معسكر، بإلقاء القبض على عصابة متخصصة في سرقة البالوعات من الطريق السيار شرق-غرب.

وتمت العملية بعد قيام خلية اليقضة بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الغمري بتصفح مواقع شبكة التواصل الاجتماعي.

ليتم رصد فيديو به 20 ثانية يوضح عملية سرقة من طرف ثلاث 03 أشخاص. باستحضار مركبة (جرار فلاحي) لـ 03 قطع حديدية لأغطية البالوعات الخاصة بغرف الألياف البصرية للطريق السيار شرق-غرب. والذي تم تصويره من طرف أحد مستعملي الطريق.

كما تم تشكيل على الفور دورية من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالغمري. للتوجه إلى مكان السرقة بالضبط بالحجرة الكلومترية 920 عبر الطريق السيار شرق – غرب باتجاه ولاية وهران. والواقعة بالاختصاص الإقليمي لبلدية الغمري.

أين تم معاينة سرقة 03 قطع حديدية لأغطية البالوعات الخاصة بغرف الألياف البصرية. وبعد تكثيف التحريات واستفاء جميع الإجراءات القانونية تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذي تتراوح اعمارهم من 19 سنة إلى 42 سنة. و الذين ينحدرون من ولاية مستغانم.

كما تم إلقاء القبض عليهم في وقت وجيز وحجز الوسيلة المستعملة في الجريمة. المتمثلة في جرار فلاحي بدون وثائق إدارية ووجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار. السرقة بالتعدد مع التخريب العمدي للممتلكات العمومية.كما -تم الإتصال بوكيل الجمهورية لدى كحكة المحمدية، الذي أعط تعليمات بفتح ملف في القضية.