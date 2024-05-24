معسكر: توقيف شخصين بتهمة سرقة دراجات كهربائية

تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثامن بأمن ولاية معسكر، من توقيف مشتبه فيهما البالغين 17 و21 سنة في قضية سرقة ثلاثة دراجات كهربائية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت العملية بناءا على شكوى تقدم بها ثلاثة ضحايا نتيجة تعرضهم للسرقة إستهدفت دراجاتهم الكهربائية من طرف صاحب حساب على صفحة الفايسبوك.

هذا الأخير يقوم بإيهام ضحاياه عن طريق موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك على أساس أنه إمرأة.

حيث وبعد إستدراجهم إلى أحد أحياء مدينة معسكر يلتقي بهما المشتبه فيهما بعد الإتفاق المسبق على ثمن البيع.

ومن ثمة يقوم هاذين الأخيرين بسرقة الدراجات الهوائية على أساس التأكد من صلاحيتها.

وبعد تحديد هوية المشتبه فيهما تم توقيفهما اين إعترفا بالفعل المنسوب إليهما. والكشف عن هوية شريكين لهما المنواجدان في حالة فرار.

هذا وتم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام نيابة محكمة معسكر. أين صدر في حق أحدهما 01 سنة حبس نافذة و100.000 دج غرامة مالية فيما إستفاد الثاني من إستدعاء مباشر.