معسكر: توقيف شخصين حاولا سرقة مبلغ 70 مليون سنتيم من مركبة

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية معسكر، من توقيف شخصين يبلغان 40 و 57 سنة بعد تورطهما في جريمة محاولة سرقة 70 مليون سنتيم من داخل احد المركبات بعد ان قام احدهما بتكسير زجاجة المركبة.

وتدخل عناصر الفرقة لتقديم المساعدة بعدما لفت انتباههم وجود شخص بالقرب من سوق الخضر و الفواكه يطلب النجدة خلال قيامهم بدوريات امنية عبر شوارع و احياء المنطقة الثامنة.

كما تمكنوا عناصر الفرقة من توقيف شريكه الذي كان بانتظاره على متن مركبة أخرى.

حيث تم تحويلهما الى مقر الفرقة ومباشرة التحقيق معهما ليتبن ان الضحية كان محل تتبع من طرف المشتبه فيهما بعد استخراجه للمبلغ المذكورمن احدى المؤسسات المالية .

المشتبه فيهما قدما الى العدالة حيث تم وضعها رهن الحبس.