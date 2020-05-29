معسكر.. توقيف شخصين وحجز 172 قرص مهلوس بغريس

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من وضع حد لنشاط مروجين يبلغان من العمر 25 و 29 سنة.

وتمكنت ذات الفرق ايضا من حجز 172 قرص مهلوس و مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

وذلك إثر استغلال معلومات تلقاها عناصر الفرقة حول نشاط المشتبه فيهما في ترويج هذه السموم واتخاذهما من مسكنهما العائلي بأحد أحياء مدينة غريس مسكنا لتخزينها و إعادة ترويجهما.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تفتيش مسكنهما العائلي.

الأقراص المهلوسة المحجوزة تمثلت في 34 قرص من نوع ريفوتريل و 138 قرص من نوع بريقابالين.

كما تم ضبط مبلغ مالي بحوزتهما من عائدات عملية الترويج.

وقد تم تحويل الشخصين إلى مقر الفرقة ، أين أنجز ضدهما إجراء قضائي بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية و قدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.