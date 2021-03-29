معسكر.. توقيف شخصين وحجز 834 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمحمدية في معسكر، من توقيف مشتبه فيهما يبلغان من العمر 33 و46 سنة.

وتم خلال هذه العملية، حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا بـ834 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

وجاءت العملية، على إثر معلومات تلقتها الفرقة مفادها قيام مشتبه فيهما بترويج المؤثرات العقلية.

ليتم تكثيف عملية البحث والتحري من قبل عناصر الفرقة، مكن من توقيف مركبة على متنها المشتبه فيهما بأحد أحياء مدينة المحمدية.

وبعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية للمركبة، وإخضاع المشتبه فيهما لعملية التلمس الجسدي، تم ضبط عند إحداهما على كيس بلاستيكي.

ووجد بداخل الكيس البلاستيكي، كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ819 قرص مهلوس من نوع برقابالين.

فيما تم العثور على 15 قرص مهلوس بحوزة المشتبه فيه الثاني.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

وحول المشتبه فيهما، إلى مقر الفرقة لإستكمال إجراءات التحقيق، قدما بموجب إجراء قضائي أمام العدالة من أجل محاكمتهما.