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معسكر.. توقيف شخصين ينظمان “الحرڨة” في المحمدية

أخبار الجزائر
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معسكر.. توقيف شخصين ينظمان “الحرڨة” في المحمدية
بقلم مصطفى.ق

أوقفت مصالح الشرطة بمعسكر شخصين مشتبه في تورطهما في النصب  والإحتيال على عدد من الشباب بمساعدتهم على الحرڨة مقابل مبالغ مالية.

وتم توقيف الشخصين إثر تقديم شباب لشكاوى بمصالح الأمن بأولاد مالك بالمحمدية الأسبوع الماضي ضد الموقوفين وشخص ثالث في حالة فرار.

اتهموهم بالنصب والاحتيال عليهم وسلبهم مبالغ مالية مقابل مساعدتهم على الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وقد عثر عناصر الشرطة خلال تفتيش مقر سكن المشتبه فيهما البالغين من العمر 26 و27 سنة على معدات خاصة بالقوارب.

وجرى تقديم الموقوفين أمام العدالة حيث وضعتهما تحت الرقابة القضائية.

في انتظار محاكمتهما في حين لا يزال البحث جاريا عن المشتبه فيه الثالث.


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