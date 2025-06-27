معسكر.. توقيف شخص قام بمناورات خطيرة والسير المتعرج وسط الطريق 

أوقفت مصالح الدرك الوطني بمعسكر شخصاً قام بمناورات خطيرة، وعرّض حياة الغير للخطر.

العملية تمت إثر استغلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رصدت فيه شاحنة نوع “طويوطا” يقوم سائقها بمناورات خطيرة، والسير المتعرج وسط الطريق. معرّضًا بذلك حياته وحياة مستعملي الطريق للخطر.

وبالتنسيق مع السلطات القضائية، تم فتح تحقيق في هذا الشأن أفضى إلى تحديد هوية السائق المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحسين لمواصلة التحقيق وحجز الشاحنة المستعملة في المناورة.

سيقدَّم المعني أمام الجهات القضائية المختصة بجنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية للخطر، المناورة الخطيرة وعرقلة حركة السير.