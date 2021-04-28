معسكر.. توقيف شخص وحجز قرابة 60 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك

أخبار الجزائر
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معسكر.. توقيف شخص وحجز قرابة 60 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك
بقلم عيسى بوعزة

تمكنت مصالح أمن دائرة وادي تاغية بمعسكر، من توقيف شخص وحجز قرابة 60 كيلوغرام من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك.

وجاءت العملية على اثر خرجة ميدانية لمراقبة الأنشطة التجارية على مستوى المحلات المخصصة لبيع اللحوم بالتجزئة.

وأسفرت عملية المراقبة على ضبط كمية من اللحوم الحمراء، لا تحتوي على ختم الطبيب البيطري قدرت إجمالا بـ 55,67 كيلوغرام.

وبالتنسيق مع المصالح المختصة، تبين إن اللحوم غير صالحة للإستهلاك مع انعدام شروط الصحة و التخزين.

ليتم إتلاف الكمية المحجوزة، وفق الشروط المعمول بها قانونا،وانجاز إجراء قضائي ضده وضع تحت تصرف العدالة.


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