معسكر: توقيف طفل متورط في محاولة قتل صديقه

أوقفت عناصر فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر، قاصر يبلغ 17 من عمره متورط في محاولة قتل.

العملية تمت إثر بلاغ حول وجود شخص مصاب ملقى على الأرض بحي 300 مسكن بالمنطقة العاشرة.

ليتم العثور على طفل تعرض لطعنات مختلفة بأنحاء جسمه بأداة حادة تم نقله إلى المصالح الاستشفائية لتلقي الإسعافات الطبية.

أين باشرت ذات المصالح التحقيقات في القضية لكشف ملابساتها، حيث تمكنت خلاله من توقيف المشتبه فيه وهو قاصر.

كما بين التحقيق في القضية أن سببها مناوشات كلامية بين الطرفين، تطورت إلى شجار وجه خلاله المشتبه فيه طعنات للضحية بأنحاء مختلفة من جسمه.

وإستدعى الامر نقله إلى المصالح الاستشفائية أين بقي تحت الرعاية الطبية.

وعقب إستكمال إجراءات التحقيق في القضية، ثم أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيه وقدم أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس.