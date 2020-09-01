معسكر.. توقيف عصابة مختصة في السرقة من داخل المنازل

تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحنيفية بمعسكر من توقيف عصابة من3 أشخاص مختصة في السرقة داخل المنازل، تتراوح أعمارهم بين21و23سنة.

العملية مكنت من استرجاع مسروقات، إثر شكوى من طرف الضحية حول تعرضه للسرقة من داخل مسكنه العائلي من طرف مجهولين.

المجهولون استهدفوا له قارورات غاز البوتان،فتح إثرها تحقيق لكشف ملابسات هذه القضية،حيث تمكنت الشرطة من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم.

والذي اعترف خلال التحقيق بالفعل المنسوب إليه ، كما تمكن عناصر الشرطة من تحديد هوية شريكيه الآخران وتوقيفهما، مع استرجاع المسروقات تمثلت في قارورتي غاز البوتان وإعادتها للضحية.

لتستكمل إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهم ثم قدموا أمام العدالة لمحاكمتهم.