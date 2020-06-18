معسكر: توقيف مروجين للمخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمعسكر من توقيف مروجين للمخدرات و حجز كمية من الكيف المعالج قدرت إجمالا بـ 97.2 غرام.

كما تم خلال العملية حجز أسلحة بيضاء محظورة ، إثر عمليتي مداهمة عبر قطاع الاختصاص.

العملية تمت إثر ورود معلومات مفادها كهل يبلغ من العمر 59 سنة يستغل منزله من اجل ترويج المخدرات بمقر إقامته بحي سيدي عثمان بمدينة تيغنيف.

وأسفرت العملية من توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة صفيحة من الكيف المعالج بوزن 3.87 غرام.

أين فتح تحقيق في القضية وعقب تفتيش مسكنه العائلي تم حجز قطعة من الكيف المعالج بوزن 0.2 غرام.

وخلال التحقيق مع المشتبه فيه تم تحديد هوية شريكه المتواجد في حالة فرار.

وفي ذات السياق تمكن عناصر الشرطة في مداهمة ثانية بحي مدبر بمدينة معسكر من توقيف مروج آخر يبلغ من العمر 23 سنة.

وذلك إثر عملية تفتيش لمسكنه العائلي أسفرت عن حجز قطع من الكيف المعالج مهيأة للبيع قدر وزنها بــ 9.7 غرام.

كما تم حجز أسلحة بيضاء محظورة كان يستعملها في هذا النشاط الإجرامي، لينجز ضده جراء قضائي وقدم أمام العدالة ليوضع رهن الحبس .