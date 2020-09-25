معسكر.. توقيف مروجين لمشروبات كحولية بدون رخصة

تمكنت مصالح الأمن بمعسكر من توقيف مروجين للمشروبات الكحولية بدون رخصة وحجز قرابة 1000 وحدة.

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة سيق بمعسكر ٫ خلال عمليتي مداهمة عبر أحياء المدينة من توقيف مروجين للمشروبات الكحولية وحجز كمية كبيرة قاربت 1000 وحدة من مختلف الأنواع.

حيث تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بذات المصلحة من توقيف مروج يبلغ من العمر 51 سنة.

وذلك خلال دوريات أمنية عبر شوارع مدينة سيق، حيث لفت انتباههم مركبة مشبوهة قام سائقها بمجرد مشاهدة عناصر الشرطة بزيادة السرعة والفرار إلى وجهة مجهولة.

كثف إثرها عناصر الشرطة عمليات المراقبة، التي مكنت من العثور على المركبة المشبوهة مركونة وسط حقول الزيتون المحاذية للمدينة.

وعثر بها بعد مراقبتها على 599 وحدة مشرب كحولي وهاتف نقال.

و فتحت على إثرها عناصر الفرقة تحقيقا في القضية مكن من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه وإنجاز إجراء قضائي ضده ثم قدم أمام العدالة التي أمرت بإيداعه الحبس.

كما تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة٫ بدورها في مداهمة ثانية من حجز كمية أخرى من المشروبات الكحولية.

وتوقيف مروج يبلغ من العمر 34 سنة، بعد استغلال معلومات حول نشاطه في ترويج المشروبات الكحولية انطلاقا من مسكنه العائلي بأحد أحياء المدينة.

ليتم تنفيذ عملية تفتيش بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت عن توقيفه وحجز 355 وحدة مشروب كحولي ، لينجز ضده إجراء قضائي وتحويله للعدالة لمحاكمته.