معسكر: توقيف مروج للمؤثرات العقلية وآخر حاول سرقة محل تجاري   

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بمدينة معسكر من توقيف مروج للمؤثرات العقلية، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان ذات الهيئة الامنية، العملية تمت إثر استغلال معلومات حول نشاط المشتبه فيه رفقة شقيقه في ترويج المؤثرات العقلية.

وتم توقيف خمسة أشخاص بعد اقتنائهم كمية من هذه السموم من طرف المشتبه فيه، أنجز ضده إجراء قضائي وقدم أمام العدالة التي أمرت بإيداعه الحبس.

كما تمكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف شخص، بعد تورطه في جريمة الشروع في السرقة بالكسر من داخل محل تجاري.

ويأتي هذا إثر بلاغ تلقته ذات المصالح حول شروع شخص بتكسير باب أحد المحلات التجارية بالمنطقة الثامنة.

وانتقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، ليتم توقيف المعني بعد تكثيف دوريات، قدم أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس.