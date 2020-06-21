معسكر: توقيف 3 أشخاص في قضيتين منفصلتين

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بمدينة معسكر من توقيف مروج للمؤثرات العقلية يبلغ من العمر 30 سنة وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.

العملية تمت إثر استغلال معلومات حول نشاط المشتبه فيه رفقة شقيقه المتواجد في حالة فرار في ترويج المؤثرات العقلية انطلاقا من مسكنهما العائلي بحي 204 مسكن بمدينة معسكر.

ليتم تنفيذ عملية ترصد محكمة مكنت من توقيف 5 أشخاص بعد اقتنائهم كمية من هذه السموم من طرف المشتبه فيه، حيث ضبط بحوزتهم 4 أقراص مهلوسة من نوع بريقابالين.

كما أسفرت العملية عن توقيف أحدهما وحجز قرص مهلوس ووسائل كان يستعملانها في تهيئة هذه السموم للبيع.

وأنجز ضده إجراء قضائي وقدم أمام العدالة التي أمرت بإيداعه الحبس فيما بقي شقيقه في حالة فرار .

وفيذات السياق تمكنت ذات العناصر من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة بعد تورطه في جريمة الشروع في السرقة بالكسر من داخل محل تجاري.

وجاءت العملية إثر بلاغ تلقته مصالح الأمن الحضري الخامس حول وجود شخص يقوم بتكسير باب أحد المحلات التجارية بالمنطقة الثامنة.

ليتنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تبين أن المشتبه فيه غادر المكان، ليتم تكثيف الدوريات بعد أخذ كل المعلومات.

وأسفرت العملية عن توقيفه، قام عناصر الفرقة بعدها بالاتصال بالضحية الذي قيد شكوى رسمية ضد المشتبه فيه.

ثم أنجز ضده إجراء قضائي وقدم أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس .