معسكر.. توقيف 3 أشخاص وحجز 1200 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية الحيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض البيع.

وتم خلال هذه العملية، حجز 1200 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

الموقوفون تتراوح أعمارهم مابين 29 سنة و33 سنة، فيما بقي المشتبه فيه الرابع في حالة فرار.

وجاءت العملية على إثر معلومات، تلقتها عناصر الفرقة، مفادها قيام المشتبه فيهم بنقل وترويج هذه السموم بأحد شوارع المدينة، على متن مركبتين.

ليتم إعداد خطة محكمة، مكنت من توقيف مشتبه فيهما، على متن مركبة متلبسين بحيازة كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 1200 قرص مهلوس.

وبعد ترصد تحركات باقي المشتبه فيهم تم توقيف أحدهما وبحوزته مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

فيما بقي المشتبه فيه الرابع في حالة فرار، وتم تحويل المشتبه فيهم، إلى مقر الفرقة من أجل إستكمال إجراءات التحقيق، أين تم إنجاز إجراء قضائي وقدموا بموجبه المشتبه فيهم أمام العدالة لمحاكمتهم.

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