معسكر.. توقيف 4 أشخاص وحجز كيلو ونصف زطلة

أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر، 4 مشتبه فيهم وحجزت كمية من المخدرات.

وقدرت كمية المحجوزات إجمالا بـأكثر من كيلوغرام ونصف من الكيف المعالج.

وجاءت العملية على إثر معلومات تلقتها الفرقة، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بحيازة، نقل و ترويج المخدرات بإحد المساكن وسط المدينة.

ليتم تتبع وترصد تحركات هذا الأخير، الذي شوهد رفقة شريكه بمركبة سياحية.

أين تم نصب نقطة تفتيش قصد توقيف المركبة وإخضاعها لعملية المراقبة الأمنية والإدارية والتي مكنت من ضبط كمية معتبرة من المخدرات.

وتم العثور على المخدرات، تحت الكرسي الخلفي للمركبة على شكل صفائح قدرت إجمالا بـ1560 غرام.

ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة من أجل استكمال إجراءات التحقيق التي أسفرت عن توقيف مشتبه فيهما آخرين.

وتم إنجاز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر.