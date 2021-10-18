معسكر: توقيف 4 أشخاص وحجز 7780 وحدة من المفرقعات

تمكنت مصالح أمن دائرة المحمدية بمعسكر، خلال عمليات شرطة واسعة ضد ظاهرة المتاجرة بالألعاب النارية، من حجز كمية معتبرة من هذه المواد الممنوعة قانونا.

وقدرت كمية المحجوزات إجمالا بـ 7780 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تم توقيف شخصين وحجز كمية من هذه المواد مختلفة الأنواع، قدرت بـ 2990 وحدة.

وفي عملية شرطة ثانية، تمكن ناصر الشرطة، من توقيف شخص وحجز كمية من المفرقعات من أحد المحلات التجارية قدرت بـ 3000 وحدة.

في حين تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة المحمدية، في عملية شرطة ثالثة، من توقيف صاحب محل تجاري وحجز كمية من الألعاب النارية قدرت ب 1790 وحدة بأحد أحياء المدينة.

أين تم إنجاز إجراء قضائي ضد المخالفين السالفي الذكر ووضعه تحت تصرف العدالة.

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