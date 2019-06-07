معسكر : توقيف 4 أطفال تورطوا في جريمة قتل راح ضحيتها عشريني بوادي الأبطال

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الأبطال من توقيف 4 أطفال تورطوا في جريمة القتل العمدي في حق شاب في العشرينيات.

اين وجهت له طعنة بليغة بآلة حادة على مستوى البطن نهاية شهر ماي أودت بحياته متأثرا بخطورة الإصابة.

بعد التحقيق المعمق تم على الفور تحديد هوية 3 مشتبه فيهم وهم أطفال يبلغون 17 سنة تم توقيفهم والتحقيق معهم ليتم توقيف الشخص الرابع وهو طفل أيضا يبلغ 17 سنة .

حيث أنجز ضدهم إجراء قضائي وقدموا امام العدالة ليوضعوا رهن الحبس، كما تم إسترجاع الالة الحادة من نوع خنجر كلونداري.