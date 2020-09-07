معسكر: توقيف 4 مروجين للمؤثرات العقلية وحجز أكثر من 1000 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من وضع حد لنشاط أربعة مروجين للمؤثرات العقلية تتراوح أعمارهم بين 21 و 32 سنة.

وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بــ 1072 قرص مهلوس من نوع إكستازي ومبلغ مالي، خلال عملية مداهمة بمدينة الحشم.

بعد استغلال محكم لمعلومات حول نشاط شخصين في ترويج الأقراص المهلوسة وقيامهما بنقل كمية منها على متن مركبة نفذ عناصر الفرقة

أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهما بالمخرج الغربي للمدينة على متن المركبة المشبوهة.

حيث مكنت عملية التلمس الجسدي من ضبط أحدهما متلبسا بحيازة 72 قرص مهلوس من نوع إكستازي، حولا إثرها إلى مقر الشرطة.

اين فتح تحقيق في القضية أفضى إلى تحديد هوية ممونيهما بهذه السموم ينحدران من ولاية مجاورة ، ليتم تمديد الاختصاص إلى مقر إقامتهما.

وتم توقيفهما متلبسين بحيازة 1000 قرص مهلوس من نفس النوع ومبلغ مالي فاق 8 ملايين سنتيم من عائدات عملية الترويج.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهم الأربعة، قدموا أمام العدالة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس.