معسكر.. توقيف 4 مروجين للمؤثرات العقلية وحجز 1056 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من وضع حد لنشاط أربعة مروجين للمؤثرات العقلية من ضمنهم إمرأتين.

فرق البحث تمكنت ايضا من حجز كمية معتبرة من هذه المؤثرات العقلية قدرت بــ 1056 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

عملية توقيف المروجين تمت خلال عمليتي مداهمة عبر أحياء مدينة معسكر.

حيث أسفرت المداهمة الأولى عن توقيف ثلاثة مروجين من ضمنهم إمرأتين وحجز 1008 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

بعد استغلال معلومات حول نشاط المشتبه فيها البالغة من العمر 34 سنة في ترويج المؤثرات العقلية واتخاذها من مسكن شقيقتها محلا لتخزين هذه السموم وتمويه نشاطها الإجرامي.

ليتم تنفيذ عملية ترصد محكمة مكنت من توقيفها على متن مركبة، حيث ضبطت في حالة تلبس بحيازة 1008 قرص مهلوس كانت ملفوفة داخل كيس بلاستيكي.

وحولت إثرها رفقة سائق المركبة إلى مقر الفرقة، أين أسفر التحقيق عن توقيف شريكتها البالغة من العمر 36 سنة.

وتم انجاز ضدهم إجراء قضائي وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس.

فيما أسفرت المداهمة الثانية عن توقيف مروج آخر للمؤثرات العقلية يبلغ من العمر 42 سنة وحجز 48 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

وبعد استغلال معلومات حول نشاطه في ترويج هذه السموم بمقر إقامته بحي بابا علي بوسط مدينة معسكر.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تنفيذ عملية تفتيش لمسكنه أسفرت عن حجز 48 قرص مهلوس ومقص كان يستعمله في تهيئة هذه السموم للبيع.

ليحول إلى مقر الفرقة أين أنجز ضده إجراء قضائي و قدم بدوره أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس.