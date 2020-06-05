معسكر.. توقيف 5 أشخاص وتفكيك محل لممارسة الفسق والدعارة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من تفكيك محل للفسق والدعارة وتوقيف خمسة أشخاص.

الأشخاص الخمسة الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 31 و 53 سنة من ضمنهم ثلاث نساء.

وذلك بعد تنفيذ عملية تفتيش لمسكن المشتبه فيها البالغة من العمر 36 سنة، وبعد استغلال معلومات حول اتخاذها من مسكنها العائلي بحي البعاطيش بمدينة معسكر كمحل لممارسة الفسق و الدعارة مقابل مبالغ مالية.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ عملية تفتيش لمسكن المشتبه فيها، مكنت من توقيفها رفقة أربعة أشخاص آخرين “رجلين و إمرأتين “.

وحول إثرها المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة ، أين أنجز ضدهم إجراء قضائي وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس .