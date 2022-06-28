معسكر.. جثمان شهيد الواجب الوطني حمادوش بوعمرة يوارى التراب بمسقط راسه بالغمري

استقبل عشية اليوم بمطار غريس ،عبد الخالق صيودة والي ولاية معسكر رفقة أعضاء اللجنة الامنية للولاية، جثمان شهيد الواجب الوطني المرحوم حمادوش بوعمرة جندي بالجيش الوطني الشعبي، ابن قرية البرجية ببلدية الغمري دائرة المحمدية، الذي قضى نحبه في حرائق ولاية سطيف.

و قد نقل جثمان الشهيد بمقبرة سيدي صالح بمسقط رأسه اين وري التراب هناك، و جرت مراسيم التشييع في جو مهيب بحضور السلطات العسكرية والمدنية و كذا عدد كبير من أصدقاء وأهل الفقيد ومواطني المنطقة.”رحم الله الفقيد و الهم ذويه الصبر و السلوان”.