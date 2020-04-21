معسكر.. حجز أزيد من 90 قنطار من القمح المغشوش و1564 علبة سجائر

تمكنـت وحدات الكتيـبة الإقليمية للدرك الوطـني بغريس بمعسكر من حجز 93 قنطار مادة القمح الليـن الممزوج بمادة النخـالة.

أفادت مصالح الدرك الوطني أن العملية جاءت على اثر دورية للأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية عين فكان على مستوى الطريق الوطني رقم 6.

حيث لفت انتباه عناصر الدورية شاحنة نوع اسيزي قادمة من بلدية مطمور في اتجاه ولاية النعامة.

وبعد المراقبة والتفتيش تم العثور على المحجوزات السالف ذكرها اين تم حجزها و تقديم صاحبها امام وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس.

كما تمكنت ايضا وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني من حجز كمية معتبرة من السجائر من مختلف الانواع قدرت قيمتها المالية الاجمالية بـ 261740.00 دج .

وحسب ما أفادت به ذات المصالح فإن العملية تمت بعد ورود معلومات لأفراد فرقة الأبحاث التابعة لكتيبة الدرك الوطني لمعسكر، مفادها تواجد سيارة نفعية بساحة الأمير عبد القادر ببلدية معسكر مركز.

السيارة كانت محملة بعلب سجائر لا يحوز صاحبها على وثائق أو فواتير.

واستغلالا للمعلومات الواردة شكلت دورية وتنقلت الى عين المكان، أين تم ضبط سيارة نوع رونو كومبيس والتي كانت متوقفة وسط مدينة معسكر وكانت محملة بكمية من السجائر و الشمة.

وتم على اثر العملية حجز 320كيس شمة و 1174 علبة من مختلف السجائر.