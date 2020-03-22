معسكر: حجز أزيد من 90 كيسا من مادة القمح اللين

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر، نهاية الأسبوع بالتنسيق مع أعوان الرقابة لمفتشية التجارة لذات المدينة، من حجز 93 كيس من القمح اللين مختلفة الأوزان.

وجاءت العملية، إثر دوريات لعناصر فرقة الأمن العمومي عبر شوارع المدينة.

أين لفت انتباههم صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية بالتجزئة، يقوم بعرض و بيع مادة القمح اللين كانت محملة على متن شاحنة مركونة بالقرب من المحل بها كمية معتبرة من هذه المادة الغذائية واسعة الاستهلاك.

وخالف صاحب الحمولة قواعد وشروط البيع دون عرضها بالمحل، مع الرفع من سعرها، مستغلا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد.

وتم التنسيق فورا مع أعوان الرقابة بمفتشية مصالح التجارة بتيغنيف، حيث تبين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية أن صاحب المحل لا يحوز على الفاتورة الخاصة بهذه المادة.

وقد تم حجز الكمية سالفة الذكر، والمتمثلة في 82 كيس سعة 50 كلغ و 11 كيس سعة 25 كلغ.

وتم تحويل مسير المحل ،إلى مقر أمن الدائرة ، أين فتح تحقيق في القضية لكشف ملابساتها و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.