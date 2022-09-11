معسكر: حجز أكثر من ألف وحدة خمر ببوهني وتيغنيف

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية في عميتين متفرقتين.

وقدرت كمية المحجوزات، بأكثر من 1040 قارورة خمر. وقام بالعملية الأولى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بوهني.

وجاء ذلك، بناءا على معلومات، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المشروبات الكحولية داخل مسكن.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوهني. مدعمين بفرقة الأمن والتحري بمقطع دوز والثنائي السينوتقني.

أين تم التنقل إلى عين المكان وبعد تفتيش المنزل ولواحقه تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية. تقدر ب 928 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام داخل المرآب. كما تم توقيف شخصان.

ومواصلة للتفتيش تم حجز مركبتين سياحيتين تستعملان لنقل المشروبات الكحولية.

كما قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة تيغنيف بالعملية الثانية، التي جاءت بناءا على معلومات مؤكدة. مفادها قيام شخص ببيع المشروبات الكحولية في منزله.

على إثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى مقر سكن المعني وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تفتيش المنزل. أين تم العثور داخل غرفة على 113 وحدة من المشروبات الكحولية.