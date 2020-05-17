معسكر.. حجز أكثر من قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت عناصر الشرطة بمعسكر من حجز أكثر من قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة.

تمكنت عناصر شرطة العمران و حماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بمعسكر من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك فاقت 02 قنطار.

وذلك بعد استغلال معلومات حول قيام صاحب أحد محلات القصابة بأحد شوارع وسط المدينة ببيع لحوم بيضاء فاسدة.

ليتم التنقل إلى المحل المعني، و بالتنسيق مع المصالح المختصة ممثلة في الطبيب البيطري التابع لمكتب حفظ الصحة و النظافة لبلدية معسكر.

تبين أن اللحوم المعروضة للبيع غير صالحة للاستهلاك و تنبعث منها رائحة كريهة.

ليتم حجزها حيث قدرت كميتها الإجمالية بـ 223 كلغ من اللحوم البيضاء “147 دجاجة”.

كما قامت المصالح المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإتلاف الكمية المحجوزة، فيما حول الشخص المخالف إلى مقر أمن الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويلها للعدالة .