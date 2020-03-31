معسكر: حجز أكثر من 5 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بسيق

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيق بمعسكر من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك.

العملية تمت إثر حاجز أمني لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدخل الشرقي لمدينة سيق.

أين تم توقيف إحدى المركبات لغرض المراقبة الإدارية و الأمنية حيث ضبط بداخلها كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها الإجمالي بــ 05 قناطير و52 كلغ.

كما تبين بعد مراقبتها بالتنسيق مع المصالح المختصة أنها غير صالحة للاستهلاك نتيجة انعدام شروط النظافة و الصحة وكذا شروط التخزين.

وتم نقلها على متن مركبة غير مهيأة مما يشكل خطرا على صحة المستهلك.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلافها فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وتحويلها للعدالة .