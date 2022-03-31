معسكر: حجز طن و134 قنطارا من مواد تغذية الأنعام 

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز مواد مستعملة في تغذية الدواجن والأنعام بلغت 01 طن و 134 قنطار من تلك المواد.

كما جاءت العملية، بعد قيام وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، بمداهمات عبر إقليم اختصاصها. أين أسفرت عملية التفتيش والمراقبة للمطاحن المخصصة لإنتاج أغذية الأنعام الناشطة، بطريقة غير شرعية. و غير المقيدة في السجل التجاري. على حجز 01 طن و134 قنطار من مواد تستعمل في تغذية الدواجن و الأنعام.

كما سجلت ذات الماصلح الأمنية مخالفات، إستغلال منشأة مصنفة بدون رخصة. وممارسة نشاط خاضع للسجل التجاري دون الرخصة أو الإعتماد المطلوبين. وإنعدام الفوترة، وممارسة نشاط تجاري خارج الدوائر الشرعية للتوزيع.

وكذا عدم تعديل بيانات السجل التجاري “عنوان صاحب المحل”. حيث تم الإتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، الذي كانت تعليماته بفتح تحقيق في القضية، مع حجز السلعة.

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