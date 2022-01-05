معسكر: حجز قرابة طن من لحوم البغال و الأحصنة كانت موجهة للإستهلاك

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيغنيف بولاية معسكر، من حجز لحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بـ 800 كلغ.

مع الأحشاء داخل روضة سرية للجزأرة بإحدى دواوير تيغينف.

و في هذا السياق، جاءت العملية يوم امس، بعدما وردت معلومات للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتغنيف، مفادها قيام أحد الأشخاص،

بالذبح غير الشرعي للحوم الحمراء موجهة للاستهلاك البشري. رفقة ابنه.

وعلى الفور بواسطة الإذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف، تم تفتيش مسكن المعني بالأمر،

بتدعيم فصيلة الشرطة التقنية بالمجموعة.

و هذا بحضور كل من الطبيب البيطري التابع للفرع الفلاحي لبلدية تغنيف، أعوان الفرع التجاري بتغنيف، عون الصحة التابع لمصالح بلدية تيغنيف

و كذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تغنيف،

أين تم العثور باسطبله على رأسين لفرسين، أمعاء أحصنة، حصان مذبوح لم يتم سلخه بعد، بغلين مهيآن للذبح لا يزالان، على قيد الحياة.

كما تم العثور على لحم الفرسين، اللذان تم ذبحهما موجه للاستهلاك البشري والمقدر وزنه بـ880 كلغ، سكاكين، ميزان.

بالمقابل تم العثور داخل الثلاجة على لحم مطحون موجه إلى الاستهلاك البشري، موضوع في أكياس بلاستكية والمقدر وزنه بـ40 كلغ.

و قد تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف، الذي كانت تعليماته القيام بفتح تحقيق في القضية مع حجز الوسائل

والعتاد المستعمل وكذا اللحوم ،مع التعمق في التحقيق وموافاته بالمستجدات.

الى جانب ذالك، قامت ذات المصالح بردم 920 كلغ من اللحوم الحمراء الخاصة بالفرسين و الحصان المذبوح واللحم المطحون.

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