معسكر. .حجز قرابة قنطار من اللحوم الحمراء الفاسدة

حجزت المصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع أمن دائرة سيق والمحمدية بمعسكر كمية من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت إجمالا بـ 99 كغ.

العملية الأولى جاءت بناءا على قيام عناصر الشرطة بخرجة ميدانية بقطاع بمدينة سيق رفقة المصالح المختصة.

وذلك من خلال مراقبة محل تجاري (قصابة) تم حجز كمية من اللحوم الحمراء قدر وزنها بـ83 كلغ من اللحوم الفاسدة.

وفي عملية أخرى بمدينة المحمدية و على أثر مراقبة محل إطعام سريع ، تم حجز كمية من اللحوم الحمراء قدر وزنها بـ 16كلغ من اللحوم الفاسدة.

وبعد معاينة الكميات المحجوزة من قبل الطبيب البيطري تبين أنها مجهولة المصدر (بدون شهادة طبية بيطرية ) غير صالحة للإستهلاك البشري.

وبموجب محضر إتلاف تم إتلاف كمية اللحوم المحجوزة مع تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير إجراءات قضائية ضد المخالفين ووضعها تحت تصرف العدالة.