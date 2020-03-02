معسكر: حجز قرابة 1200 قارورة خمر و190 غرام من الكيف

تمكن عناصر الدرك الوطني بسيڨ في معسكر، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام.

وخلال العملية التي تمت في منتصف نهار اليوم ببلدية عقاز على مستوى الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين وهران ومعسكر.

أين تم توقيف سيارة من نوع زوتي تم العثور بالمقاعد الأمامية للمركبة على 1188 قارورة خمر .

كما تمكنت الفصيلة الأولى للأمن و التدخل بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين مدينتي معسكر وسعيدة من حجز 190 غرام من الكيف المعالج وتوقيف ثلاثة أشخاص.

إثر توقيف سيارة نوع هيونداي متريكس بعد عملية تفتيش للمركبة وركابها، تم العثور على المخذرات مخبأة بالباب الأمامي للسيارة.