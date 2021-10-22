معسكر: حجز قرابة 31 ألف وحدة من المفرقعات وتوقيف 24 شخصا

تمكنت مصالح أمن ولاية معسكر خلال عمليات مست جميع أمن الدوائر والحواضر ، من حجز كمية معتبرة من المفرقعات قدرت بأكثر من 30 ألف وحدة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت من توقيف 24 شخصا. وجاءت العمليات من خلال نصب حواجز أمنية على مستوى الطرق المؤدية إلى الولاية. كما قامت مصالح أمن ولاية معسكر بمداهمات للمحلات التجارية. ليتم إنجاز إجراءات قضائية ضد المخالفين ووضعهم تحت تصرف العدالة.

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