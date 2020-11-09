معسكر.. حجز مشروبات كحولية و388 قنطار من القمح المغشوش

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، من تنفيذ عدة عمليات نوعية.

وأسفرت هذه العمليات، عن تحقيق محجوزات مختلفة وتوقيف عدة أشخاص.

ومكنت العملية الأولى، أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لإقليم بلدية خلوية، من حجز شاحنتين كانتا محملتين بـ168 قنطارا من مادة القمح اللين الممزوج بمادة النخالة.

وتمت هذه العملية، على مستوى الطريق الولائي رقم 43، وبالضبط بالخرجة الشمالية لبلدية خلوي.

وفي نفس السياق حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية سيدي قادة، في نفس اليوم على إثر تفتيش مستودع تابع لأحد الخواص، 220 قنطارا من مادة الذرى والنخالة والصوجا، لم يكن صاحبها يملك فاتورة شرائها.3

و بإقليم الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة سيق، تمكنت عناصر الفصيلة الثانية للأمن والتدخل ببلدية مقطع دوز، من توقيف سيارة من نوع شوفروليه كانت محملة بالألبسة من نوع جديد ومن مختلف الأنواع لا يملك صاحبها السجل التجاري وكذا فاتورة الشراء.

وفي نفس اليوم على الساعة 23:40، تمكن أفراد ذات الفصيلة من حجز 99 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية على مستوى الطريق الوطني رقم 04.

ويوم أمس الأول، على الساعة 23:30، تكمن أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بدائرة المحمدية، على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق- غرب، من حجز 15 قرص مهلوس من نوع ديدولاكس.

وكانت المهلوسات، مخبأة بإحكام أسفل العجلة الإحتياطية لسيارة من نوع بيجو 406، كانت قادمة من اتجاه وهران نحو ولاية غليزان.