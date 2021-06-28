معسكر.. حجز 1128 وحدة خمر و80 كلغ من اللحوم الفاسدة

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغريس في ولاية معسكر، من حجز 1128 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.وجاءت العملية، على إثر معلومات وردت إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية ماقضة.

وتفيد المعلومات، بقيام شخص بنقل كمية من المشروبات الكحولية، على متن شاحنة سالكة الطريق الوطني رقم 93.في شطره الرابط بين بلديتي غريس وبنيان.وتم على الفور وضع نقطة مراقبة بالمكان المسمى دوار البلاهجة بتراب بلدية ماقضة.أين تم توقيف الشاحنة محل المعلومة.وبعد عملية المراقبة والتفتيش عثر على كمية المحجوزات السالفة الذكر بداخلها.وسلمت السلعة المحجوزة لمصالح أملاك الدولة بمعسكر.وتم تقديم مالك السلعة أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي نفس السياق، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيق، من حجز آلة حفر تقليدية الصنع بإقليم بلدية زهانة.حيث جاءت العملية، على اثر معلومات وردت إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزهانة.مفادها تواجد آلة حفر بقرية زغلول، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 04 في شطره الرابط بين بلديتي زهانة وسيق.

ليتم مباشرة التنقل إلى عين المكان، أين تم العثور على آلة الحفر تقليدية الصنع تقوم بأشغال الحفر بقطعة أرض زراعية ملك لأحد فلاحي المنطقة.ليتم حجزها ووضعها بالمحشر البلدي بزهانة، إلى غاية صدور أمر قضائي مع تقديم الأطراف أمام النيابة فور الانتهاء من التحقيق.

ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح أمن دائرة غريس والحشم بولاية معسكر، في عمليتين متفرقتين من حجز كمية من اللحوم البيضاء، غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ80 كلغ.إثر خرجات ميدانية عبر إقليم اختصاصهما،تم خلالها مراقبة مركبتين.أين تم حجز كمية من هذه المادة تمثلت في 80 كلغ، من شرائح الدجاج.

وتبين خلال عمليات المراقبة بالتنسيق مع المصالح المختصة، أنها غير صالحة للاستهلاك نتيجة انعدام الشهادة البيطرية التي تثبت سلامتها و مصدرها.وكذا إنعدام شروط الصحة والنظافة والتبريد مع سوء التخزين.ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإتلاف الكمية المحجوزة، مع فتح تحقيق ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.