معسكر: حجز 117 قنطار من الفرينة الممزوجة بالنخالة في تيغنيف

تمكنت مصالح أمن دائرة تيغنيف في ولاية معسكر ليلة أمس من توقيف شاحنة بداخلها كمية معتبرة من مادة الفرينة ممزوجة بالنخالة.

العملية تمت بالتنسيق مع مفتشية المراقبة التابعة لمديرية التجارة بعد وضعها لحاجز أمني متنقل عند المدخل الشمالي لمدينة تيغنيف

أين تم توقيف شاحنة من نوع “شاكمان كانت محملة بداخلها 234 كيسا بوزن 50 كلغ أي ما يعادل 117 قنطارا من القمح اللين (فرينه).

والتي تبين بعد مراقبتها أنها كانت ممزوجة بمادة النخالة كانت موجّهة لإحدى ولايات الجنوب ليتم غربلتها وبيعها هناك بسعر 4 ألاف دينار للقنطار الواحد.

حسب تحريات الشرطة،التي وجدت بحوزة صاحب المركبة فواتير مشبوهة بعد إجراء الخبرة عليها من طرف مصالح الضرائب.

إضافة الى الخبرة الفيزيولوجية والبيولوجية على المادة المحجوزة،ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف.