معسكر: حجز 1220 لتر من الزيت موجهة للمضاربة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية معسكر من حجز 1.220 لتر من مادة زيت المائدة موجهة للمضاربة وتوقيف متورط في القضية.

وحسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن العملية تمت من طرف الفرقة الإقليمية لبلدية حسين بداية الأسبوع الجاري. بناء على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية “معتبرة” من مادة زيت المائدة داخل مستودع مخصص لصناعة الحلويات الشرقية. متواجد بمدينة حسين.

وقد تنقل عناصر الفرقة الإقليمية لبلدية حسين رفقة أعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات ومكتب الصحة للبلدية إلى عين المكان. حيث ضبطت بداخله 1.220 لتر من مادة زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة. فضلا على تسجيل مخالفات تمثلت في ممارسة نشاط قار دون القيد في السجل التجاري وانعدام النظافة في تحضير الحلويات الشرقية.