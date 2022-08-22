معسكر.. حجز 127 كلغ لحوم فاسدة

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لولاية معسكر، من حجز وإتلاف 127 كلغ من لحم البقر الفاسد.

وفي هذا السياق، تمت العملية أثناء قيام أفراد فرقة امن الطرقات بمعسكر، بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي معسكر وحسين، بالخرجة الشمالية لبلدية معسكر.

حيث تم توقيف شاحنة نفعية، بعد عملية المراقبة والتفتيش عثر بداخلها على كمية من اللحوم الحمراء السالفة الذكر، ليتم اقتاد مالكها إلى الوحدة لمواصلة التحقيق.

اين تم حجز الكمية السالف الذكر و رفعت المخالفات عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي لوسيلة نقل المنتجات الحيوانية، وعدم احترام سلسلة التبريد “عدم تشغيل جهاز التبريد”.

بالاضافة الى عدم امتلاك الشهادة الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية ” اللحوم الحمراء”.

هذا و قد تم إخطار الجهات القضائية المختصة، التي أعطت تعليمات بإتلاف السلعة المحجوزة بمركز الردم التقني بمعسكر وانجاز ملف ضد الشخص المخالف.

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