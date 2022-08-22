معسكر.. حجز 127 كلغ لحوم فاسدة
تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لولاية معسكر، من حجز وإتلاف 127 كلغ من لحم البقر الفاسد.
وفي هذا السياق، تمت العملية أثناء قيام أفراد فرقة امن الطرقات بمعسكر، بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي معسكر وحسين، بالخرجة الشمالية لبلدية معسكر.
حيث تم توقيف شاحنة نفعية، بعد عملية المراقبة والتفتيش عثر بداخلها على كمية من اللحوم الحمراء السالفة الذكر، ليتم اقتاد مالكها إلى الوحدة لمواصلة التحقيق.
اين تم حجز الكمية السالف الذكر و رفعت المخالفات عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي لوسيلة نقل المنتجات الحيوانية، وعدم احترام سلسلة التبريد “عدم تشغيل جهاز التبريد”.
بالاضافة الى عدم امتلاك الشهادة الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية ” اللحوم الحمراء”.
هذا و قد تم إخطار الجهات القضائية المختصة، التي أعطت تعليمات بإتلاف السلعة المحجوزة بمركز الردم التقني بمعسكر وانجاز ملف ضد الشخص المخالف.
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معسكر: الدرك يسترجع رؤوس ماشية مسروقة
كما تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بدائرة وادي التاغية في ولاية معسكر، من توقيف شخصين واسترجاع ماشية مسروقة.
وتمت العملية بعد تقدم شخص إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي التاغية. من أجل التبليغ عن سرقة بقرة، من أمام منزله الكائن بدوار أولاد بن ناصر الواقع بتراب بلدية وادي التاغية.
ليتم على الفور تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان من أجل القيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة.
أين تم إكتشاف آثار أقدام وبعد تتبعها إلى غاية مزرعة بمحاداة منزل الضحية. أين تم العثور عليها و على ماشية أخرى محل سرقة خاصة بضحايا أخرين.
وتمثلت المسروقات في سبعة 7 رؤوس من الماشية وعجلين، واستغلالا لعنصر الاستعلام والبحث والتحري.
كما تم التوصل إلى الشريك الثاني في قضية السرقة وتم إلقاء القبض عليه و مواجهته بالأدلة.
أين تم ابلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، الذي أمر بفتح ملف تحقيق في القضية.