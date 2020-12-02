معسكر.. حجز 1500 وحدة خمر و116 قنطار من خليط النخالة والذرة

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيق في معسكر، من حجز 1505 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وتقدر القيمة المالية للمحجوزات، 36.250.00دج.

وجاءت العملية على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية العلامية، مفادها وجود سيارة نفعية محملة بمشروبات كحولية.

وكانت السيارة، تسلك الطريق الوطني رقم 97 الرابط بين بلديتي العلامية بمعسكر وبطيوة بوهران.

ليتم على الفور وضع نقطة مراقبة بالضبط بالمكان المسمى المناصرية، وعند مشاهدتها من طرف سائق المركبة قام بتوقيف السيارة، ولاذ بالفرار وسط الأحراش.

وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على المحجوزات السالفة الذكر بالصندوق الخلفي لها.

أين تم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وتمثلت المحجوزات في 510 جعة نوع بوفو، وسعة 25 سل، و936 جعة نوع بوفور سعة 50 سل و59 قارورة زجاجية نبيذ ـحمر نوع برج سعة 1 لتر.

ومن جهة أخرى، تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية خلوية بمعسكر، من حجز كمية من خليط مادتي النخالة والذرة قدرت بحوالي 116 قنطار.

وجاءت العملية، أثناء قيام عناصر الفرقة الأمنية، بسد على مستوى الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي الخلوية وتغنيف.

أين تم توقيف شاحنة من نوع إسيزي قادمة من ولاية غليزان، ومرقمة بذات الولاية، بقيادة ك. م البالغ من العمر 36 سنة، و الساكن ببلدية سيدي سعادة ولاية غليزان.

وبعد عملية المراقبة والتفتيش، عثر بداخلها على كمية من خليط مادتي النخالة والذرة قدرت بحوالي 116 قنطار.

ليتم اقتياد المعني إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، بعد أن سجل ضد السائق حمل خليط بين مادتين وتحرير فاتورة وهمية مع انعدام وسم المنتوج.