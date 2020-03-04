معسكر: حجز 200 قنطار من الفرينة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز كمية معتبرة من مادة القمح اللين فرينة قدرت بـــ200 قنطار أي ما قيمته 600 الف دينار جزائري.

العمليةتمت بناءا على معلومات وردت إلى مقر الدرك ببوحنفية، مفادها وجود شاحنة محملة بالمادة السالفةالذكر.

أين أسفرت التحريات من توقيف الشاحنة في حدود الساعة 13:30 زوالا، على مستوى الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين ولايتي معسكر وسيدي بلعباس.

وعقب تفتيش الشاحنة المشبوهة من نوع شانكي وبعد عملية التفتيش تم العثور على مادة القمح اللين ( فرينة) .