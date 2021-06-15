معسكر.. حجز 2100 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز 2100 وحدة من المشروبات الكحولية.تمثلت في جعة من نوع بوفور سعة 50 سل، كانت منقولة بطريقة غير شرعية.

وتمت العملية صبيحة أمس الإثنين، على الساعة السادسة والنصف، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحسين، بدورية عبر الإقليم. وبعد تلقي معلومات حول مرور كمية من المشروبات الكحولية على متن سيارة نفعية.ليتم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطي رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين و بوحنفية.وبالضبط عند محور الدوران بالخرجة الشمالية لبلدية حسين.

أين تم توقيف السيارة محل المعلومة.وبعد عملية المراقبة والتفتيش للمركبة تم العثور على كمية المشروبات السالفة الذكر، موضوعة بالصندوق الخلفي لها.وتم حجز البضاعة وتسليمها إلى مصالح أملاك الدولة بمعسكر، تبعا لتعليمات النيابة.وسيتم تقديم المخالف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر.