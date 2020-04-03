معسكر: حجز 244 قنطارا من الفرينة بتيغنيف وعين فارس والمحمدية

تمكنت مصالح أمن ولاية معسكر بالتنسيق مع مصالح التجارة، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية واسعة الإستهلاك.

وخلال العملية تم حجز 244 قنطارا من القمح اللين و أكثر من 15 ألف وحدة من المنتجات الغذائية منها 1206 وحدة منتهية الصلاحية.

كما مكنت العملية من ضبط قرابة 12 ألف لتر من مواد التنظيف.

في ذات السياق تمكنت مصالح أمن دائرة تيغنيف من حجز كمية معتبرة من مادة القمح اللين “فرينة” قدرت بـ 152 قنطارا.

وهذا خلال عمليتين ميدانيتين مكنت من توقيف شاحنتين كانت الأولى محملة بــ 117 قنطارا، فيما كانت الثانية محملة بــ 44،5 قنطارا.

من جهة أخرى حجزت مصالح أمن دائرة عين فارس خلال عمليتين ميدانيتين كمية من مادة فرينة) قدرت بـ32 قنطارا.

كما نجحت مصالح أمن دائرة المحمدية من حجز كمية معتبرة من مادة فرينة قدر وزنها الإجمالي بــ 50 قنطارا.

إثر نقطة مراقبة أمنية لعناصر أمن الدائرة بالمدخل الغربي لمدينة المحمدية أوقفوا خلالها شاحنة تبين خلال عملية المراقبة أنها محملة بالكمية المذكورة.

كما أسفرت عملية بمدينة معسكر من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية قدرت إجمالا بأكثر من 15 ألف وحدة منها 1033 وحدة منتهية الصلاحية.

وأكثر من 14 ألف وحدة أخرى كانت موجهة للمضاربة، إثر عملية تفتيش لأحد المستودعات بأحد أحياء المنطقة 12.

وفككت مصالح الأمن العمومي بمدينة معسكر ورشة لصناعة مواد التنظيف والتعقيم بدون رخصة وحجز كمية معتبرة قاربت 12 ألف لتر من هذه المواد.