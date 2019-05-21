معسكر.. حجز 34 ألف دج اوراق نقدية من فئة 2000 دج مزورة

حجز عناصر الشرطة القضائية لأمن تيغنيف بمعسكر أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة بقيمة 34 ألف دج ضبطت لدى شخص.

وأوضحت خلية الإعلام لأمن الولاية المصدر الأمني أنه تم أمس الاثنين توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة إثر معلومات تفيد بطرح و تداول هذا الأخير لأوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية من فئة 2000 دج.

وتم توقيف المشتبه فيه بعد الترصد له بمدينة تيغنيف متلبسا، حيث عثر بحوزته على مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية بقيمة 34 ألف دج من فئة الـ 2.000 دج أثبت تقرير الخبرة العلمية أنها مزورة, كما تم حجز سلاح أبيض.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تيغنيف حيث صدر أمر بوضعه رهن الحبس في انتظار محاكمته.