معسكر.. حجز 4 بنادق صيد وذخيرة حية بواد الأبطال

حجز عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الابطال في معسكر أربعة بنادق صيد و ذخيرة حية وتم توقيف 3 أشخاص ببلدية واد الأبطال.

الاشخاص الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 39 و58 سنة، العملية تمت بعد استغلال معلومات تفيد بحيازة 3 أشخاص لأسلحة نارية بدون رخصة.

وبعد تحديد هوية المشتبه فيهم تم تنفيذ عمليات تفتيش لمساكنهم العائلية أسفرت عن حجز بندقيتي صيد وذخيرة حية وحزام عسكري بحوزة أحدهم.

فيما تم حجز بندقيتين أخريين و ذخيرة حية بحوزة المشتبه فيهما الآخرين.

وتم حجز الأسلحة والذخيرة وتقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام العدالة للفصل في قضاياهم.